Перед Фемидой Татарстана предстал экс-глава двух райсудов Ирек Набиев

На предварительном заседание по делу о взятке, похищении человека и афере ВИП-фигуранту продлили арест на полгода

Фото: Артем Дергунов

Уголовное дело «беглого» экс-председателя Менделеевского и Пестречинского судов Татарстана дошло до рассмотрения. Сегодня Ирек Набиев, находившийся три года в международном розыске, оказался на скамье подсудимых Верховного суда республики, — передает с места журналист «Реального времени».

От комментариев по своему делу ВИП-обвиняемый отказался, против присутствия прессы в зале возражал. На предварительных слушаниях в закрытом режиме суд рассмотрел вопрос о продлении срока содержания под стражей — сразу на полгода. Суд посчитал эту меру обоснованной, несмотря на возражения самого обвиняемого, и назначил старт процесса на 29 декабря.

Всего в деле Набиева — 98 томов. Его дело расследовалось в Главном следственном управлении СКР. В перечне обвинений — получение взятки и мошенничество в особо крупном размере, вымогательство и похищение человека, подстрекательство начальника налоговой инспекции к превышению полномочий.

Напомним, пока Набиев с 2021 года по сентябрь 2025-го «скрывался от органов следствия» (цитата из релиза силовиков, — прим. ред.), когда Верховный суд Татарстана рассматривал и выносил приговоры по делу его бывшего водителя Алексея Кайманова, заключившего досудебное соглашение, и остальных членов группы, признанных виновными за серию преступлений в отношении бизнесмена Вячеслава Утробина, включая его похищение и отчуждение активов его фирмы на 76,8 млн рублей. Всего по «делу Набиевых» осудили пятерых:

Алексей Кайманов, бизнесмен, бывший водитель экс-главы Менделеевского райсуда Набиева, заключивший досудебное соглашение со следствием, получил 6 лет и 4 месяца колонии строгого режима.

Денис Набиев, племянник экс-главы двух райсудов, — 9 лет «строгача».

Альберт Зарипов, приятель и бывший одноклассник Набиева-младшего, — 10 лет колонии строгого режима.

Марсель Салахов, двоюродный брат Зарипова, — 8 лет «строгача».

Алмаз Сафин, экс-начальник межрайонной налоговой инспекции, — 3 года колонии общего режима.

Большая часть обвинений в адрес Набиева-старшего связана с историей отчуждения активов фирмы «Кишер» — 76,8 млн рублей. В приговорах бывшего председателя Менделеевского суда шифровали в качестве «лица номер 1 с особым правовым статусом — предполагаемого организатора преступной группы».

