Снежные вершины Кавказских гор, древние башни и бурная Асса

Самые живописные уголки Ингушетии за один день

Фото: Галия Гарифуллина

«Реальное время» продолжает цикл путевых заметок из пресс-тура по Ингушетии. В прошлой части мы рассказали о смотровой площадке Башни Согласия на высоте 100 метров и мемориале, посвященном самым ярким и скорбным страницам из истории ингушского народа. Но главное, чем манит гостей Кавказ, — это невероятная природа. О самых живописных горах, перевалах, ущельях и реках Ингушетии — в этом материале.



Ассинское ущелье: бирюзовая река среди скал

Отвесные скалы, поросшие рядами стройных сосен, и поток воды, бьющейся о камни, — Ассинское ущелье завораживает с первого взгляда. Здесь река Асса, рожденная в Грузии, прорывается сквозь каменные стены. Говорят, что на то, как бежит вода, можно смотреть вечно. К своенравной Ассе это точно относится.



Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

В прошлом узкий и извилистый 17-метровый каньон был для горцев естественным рубежом обороны. Сегодня ущелье известно как один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа. Осенью золотая листва добавляет пейзажу ярких красок и контрастирует с ярко-бирюзовым цветом речной воды.

К Ассинскому ущелью ведет асфальтированная дорога. Рядом есть зона отдыха — беседки с мангалами, где можно послушать успокаивающий шум воды и полюбоваться на ее бурное течение.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Эгикал, Хамхи, Таргим — древние башни, затерянные в горах

Напомним, одним из символов Ингушетии по праву считаются башни. Для предков ингушей они были не дополнением к природным красотам, а средством выживания. Комплексы с боевыми, полубоевыми, жилыми башнями вырастают прямо посреди скал. Многие из них датируются XII—XVII веками. Места старались выбирать наиболее труднодоступные, чтобы противостоять врагам. О своих родовых башнях ингуши не забывают и сегодня, бережно следя за их состоянием.



В комплекс Эгикал входят десятки боевых и жилых башен — это настоящий средневековый город. Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Главных комплексов было три: Эгикал, Хамхи и Таргим. В образованном ими треугольнике и сформировался современный ингушский этнос. Считается, что основали эти комплексы три брата. Суровые каменные башни сейчас кажутся естественной частью пейзажа.

Еще один комплекс, камни которого хранят множество тайн, называется Пуй. Сейчас там открыта школа реставраторов «Наследие», функционирующая на меценатские средства. Участникам предлагают стипендию, бесплатное питание, проживание и экипировку.

Один из студентов «Наследия» за работой. Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Главное требование к студентам — «чувствовать камень». Ведь они, как и их предки, используют в работе только молоток, зубило и дерево. Выпускники занимаются восстановлением башенных комплексов по всей республике.



Тхаба-Ерды — христианский храм в кратере вулкана

Еще одно уникальное строение в горах Ингушетии — это храм Тхаба-Ерды, где сейчас ведутся реставрационные работы. Необычное название переводится как «Наша вера». Также его называют Храмом двух тысяч святых. Построен он в самом центре крупного кратера вулкана. Место выбрано не случайно: это перекресток пяти ущелий. Так что виды впечатляющие: со всех сторон храм окружают поросшие лесами склоны, а вдали виднеются снежные шапки гор.



Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

История храма насчитывает не одно столетие — как установили ученые, здание датируется 830 годом. Но построено оно на месте еще более древнего языческого святилища. Именно здесь проходили заседания высшего органа управления у предков ингушей — Совета старейшин. Рядом с храмом выстроены в круг 12 каменных стульев — на них каждый может представить себя участником такого собрания.

На каменных стульях каждый может представить себя старейшиной рода. Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Цей-Лоамский перевал — полет среди горных вершин

Захватывающая панорама ждет гостей на Цей-Лоамском перевале. Он находится на высоте 2 100 м. Вид открывается невероятный: снежные шапки голубых гор тонут в облаках. Видны вершины не только Ингушетии, но и Грузии, например гордый Казбек.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

На перевале обустроены отличные смотровые площадки, где можно и с комфортом полюбоваться на красоту природы, и сделать эффектные фотографии. Там же открыты кафе: посетителям предлагают выпить кофе на высоте полета орла.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

К слову, гора Цей-Лоам — это ингушский Олимп. Ее название переводится как «Королевский трон». Жители гор верили, что именно там находился трон божества по имени Села, который, как и греческий Зевс, повелевал громом и молниями. Само слово «молния» по-ингушски звучит как «головешка Селы», а радуга — «лук Селы». В местах, куда ударяла молния, строили специальные святилища. Смерть от молнии считалась благословением, а погибший — отмеченным самим божеством.



Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

До перечисленных в материале мест можно добраться на автомобиле. По дороге нередко встречаются распространенные в Ингушетии и удивительные для туриста магазинчики без продавцов. Товары на прилавках, в вагончиках или даже ларьках лежат без присмотра. Покупатели самостоятельно выбирают то, что им нужно, и оставляют оплату в кассе.

Зайти внутрь, выбрать товар и оставить оплату может любой желающий. Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Впервые увидев такой магазин, группа пресс-тура кинулась фотографировать необычную точку. Возникший ажиотаж немало удивил гидов, которые объяснили: такие магазинчики в республике в порядке вещей. Покупатели честно оставляют плату за покупки.

Желающие почувствовать себя ближе к природе могут отправиться в пеший поход. Например, корреспондент «Реального времени» поучаствовал в небольшом трекинге до Ляжгинского водопада, к которому вела экотропа протяженностью 1,3 км. Маршрут живописный: идти предстояло по лесу над шумным ручьем. А наградой за проделанный путь послужил водопад, искрящийся на солнце среди мшистых валунов.



