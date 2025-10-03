Из Казани откроют новые рейсы в Египет

Полеты будут осуществляться в Хургаду и в Шарм-эль-Шейх

Фото: Максим Платонов

Из международного аэропорта Казани с 7 октября открывают новые прямые рейсы в популярные египетские курорты. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Старт программы запланирован на начало октября. Первый рейс от «Аэрофлота» в Хургаду отправится 7 октября, а полет в Шарм-эль-Шейх состоится 8 октября. Регулярность полетов составит три рейса в неделю по каждому направлению.

Перелеты будут выполняться на лайнерах Boeing 737 в двух классах: эконом и бизнес. Сообщается, что программа будет выполняться совместно с туроператором, но с каким именно — не уточняется.

Напомним, что «Аэрофлот» заменит самолет на рейсе Иркутск — Москва, который вернулся по техническим причинам. Сообщается, что вылет перенесен на 19:20 по местному времени.



Наталья Жирнова