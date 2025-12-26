Технологические предприниматели увеличили состояния на рекордные $550 млрд

Общий объем состояний топ-10 ИТ-миллиардеров достиг отметки в $2,5 триллиона

За счет стремительного роста популярности технологий искусственного интеллекта десять богатейших технологических миллиардеров Америки увеличили совокупное состояние на беспрецедентные суммы. Согласно данным Bloomberg, активы лидеров технологического сектора выросли с начала 2025 года на $550 миллиардов долларов. Общий объем состояний топ-десяти ИТ-миллиардеров достиг отметки в $2,5 триллиона, что на $600 миллиардов превышает показатели прошлого года, пишет «Интерфакс».

Три ключевых факта:

Самым богатым среди американских ИТ-предпринимателей остается Илон Маск ($645 млрд). Его капитал вырос на 49% благодаря росту акций Tesla и успехам SpaceX. Второе место занял Марк Цукерберг ($487 млрд), чей доход увеличился почти вдвое благодаря инвестициям в технологии виртуальной реальности и развитию Meta Platforms. Третье место досталось Джеффу Безосу ($412 млрд), основателю Amazon, несмотря на замедление темпов развития ретейла.

Ранее «Реальное время» писало, что Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием свыше $600 млрд.



Ариана Ранцева