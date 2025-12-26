Новости технологий

Технологические предприниматели увеличили состояния на рекордные $550 млрд

15:11, 26.12.2025

Общий объем состояний топ-10 ИТ-миллиардеров достиг отметки в $2,5 триллиона

Фото: скриншот из видео «Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд» с канала «Минута по делу»

За счет стремительного роста популярности технологий искусственного интеллекта десять богатейших технологических миллиардеров Америки увеличили совокупное состояние на беспрецедентные суммы. Согласно данным Bloomberg, активы лидеров технологического сектора выросли с начала 2025 года на $550 миллиардов долларов. Общий объем состояний топ-десяти ИТ-миллиардеров достиг отметки в $2,5 триллиона, что на $600 миллиардов превышает показатели прошлого года, пишет «Интерфакс».

Три ключевых факта:

  1. Самым богатым среди американских ИТ-предпринимателей остается Илон Маск ($645 млрд). Его капитал вырос на 49% благодаря росту акций Tesla и успехам SpaceX.
  2. Второе место занял Марк Цукерберг ($487 млрд), чей доход увеличился почти вдвое благодаря инвестициям в технологии виртуальной реальности и развитию Meta Platforms.
  3. Третье место досталось Джеффу Безосу ($412 млрд), основателю Amazon, несмотря на замедление темпов развития ретейла.

Ранее «Реальное время» писало, что Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием свыше $600 млрд.

Ариана Ранцева
Справка

*Meta признана экстремистской на территории РФ.

ТехнологииОбществоБизнес

