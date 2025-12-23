Россия и Китай реализуют более 80 крупных совместных инвестпроектов

Сотрудничество охватывает автомобилестроение, металлургию и химпром

Посол РФ в Китае Игорь Моргулов рассказал студентам и сотрудникам Народного университета Китая о значительном портфеле двусторонних инвестиций, сформированном двумя странами. Портфель включает более 80 крупных проектов, охватывающих ключевые секторы промышленности: автомобильную отрасль, черную и цветную металлургию, химическое производство и деревообработку.

Игорь Моргулов особо выделил значимость нового соглашения о взаимной поддержке и защите инвестиций, которое вступило в силу в 2025 году. Документ создаст надежные правовые основы для привлечения капитала и обеспечит защиту интересов сторон.

Ариана Ранцева