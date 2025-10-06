«Это огромный денежный поток, и мы только рады за них»: отели Казани теряют клиентов из-за аренды квартир

4,5 тыс. казанцев сдают туристам 11 тыс. квартир

За январь — август в Казани побывали 3,3 млн туристов

В январе — августе 2025-го Казань посетили 3,3 млн гостей — на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Приехали в столицу Татарстана не в первый раз 10,3% из них, сообщила в ходе «делового понедельника» в мэрии глава Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

Большинство путешественников — порядка 75% от общего числа — прибыли из регионов России. Их насчитывается почти 2,5 млн человек — на 5% больше, чем годом ранее. Вклад столичных регионов «значительно снизился», подчеркнула Санникова.

Большая часть турпотока пришлась на 10 субъектов:

Москву и Московскую область;

Башкортостан;

Чувашию;

Марий Эл;

Самарскую область;

Удмуртию;

Ульяновскую область;

Свердловскую область;

Санкт-Петербург.

Чаще интересоваться Казанью стали жители регионов Центрального федерального округа, Урала, а также Нижегородской и Кировской областей.

Еще 25% туристов приезжают в Казань из районов Татарстана. Внутрирегиональный турпоток составил 815,9 тыс. человек. Что касается зарубежных гостей, столицу республики посетили более 30 тыс. иностранцев. Наибольшую активность проявили граждане Китая, Турции, Беларуси, Казахстана и Малайзии.

Средний возраст гостей не изменился — 40,5 года. Более 28% турпотока в Казань приходится на молодежь. В среднем путешественники проводят в городе три дня.



Гости оставили в городе 29,1 млрд рублей

По данным Сбераналитики, за восемь месяцев объем трат туристов составил 29,1 млрд рублей (+21,8% к аналогичному периоду прошлого года). В сутки они расходовали в среднем 3,2 тыс. рублей (+10%).

— Увеличилась доля трат в кафе, барах, ресторанах — на данную категорию приходится более четверти расходов. Объекты общественного питания посещают почти 80% туристов, средний чек составляет порядка 1,2 тыс. рублей, — сообщила Санникова.

скриншот трансляции аппаратного совещания

Туристы стали реже прибывать в Казань на самолете, зато чаще — на автомобиле и речном транспорте. При этом авиаперелеты остаются самым популярным способом передвижения. За восемь месяцев услугами казанского аэропорта воспользовались 3,5 млн человек (-1,7% год к году). На машине приехали порядка 940 тыс. туристов (+4%).



— Существенный рост показывает Речной порт, который с апреля по август текущего года обслужил около 412 тыс. пассажиров. Это почти на 25% больше, чем в прошлом году, — констатировала глава Комитета по развитию туризма.



«Не облагаем налогами. Пока, во всяком случае»

Средняя загрузка гостиниц и отелей города в первые восемь месяцев 2025 года составила 57%. Пиковые значения традиционно пришлись на майские праздники и летние месяцы. В отдельные даты загрузка достигала 90—100%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Всего в Казани работают 236 сертифицированных средств размещения на 8,4 тыс. номеров. До конца года запланировано открытие двух крупных отелей «Миллениум» — за счет них номерной фонд прирастет на 401 единицу.

— Снижение показателей загрузки связано с растущим интересом наших гостей к аренде квартир, — добавила Дарья Санникова.

Сдают жилье туристам 4,5 тыс. казанцев, заявил мэр города Ильсур Метшин.

— Я никогда не называл с трибуны эту цифру. У нас 4,5 тыс. жителей Казани, собственников, сдают 11 тыс. квартир. Это огромный денежный поток, и мы только рады за них. Но мы не тихо радуемся в сторонке. Мы провели большую системную работу по привлечению этих инвестиций в город и сделали очень много, чтобы туристический потенциал стал одной из основных отраслей экономики постиндустриального города. <...> Это официальные данные, мы их видим в «Авито». Не облагаем [их] налогами. Пока, во всяком случае. И радуемся за них. Пусть и дальше процветают наши бизнесмены, — сказал он.

Галия Гарифуллина