Госдума ужесточает закон об иноагентах

С 1 марта 2026 года им могут запретить оформлять ИП или статус самозанятого, а также заключать сделки по доверенности и регистрировать автомобили

Фото: Михаил Захаров

Госдума в первом чтении одобрила законопроекты о новых ограничениях для россиян, которые находятся за рубежом и не исполняют назначенное им наказание. Эти меры коснутся тех, кто признан виновным в серьезных правонарушениях. Например, в нарушении правил деятельности иноагентов, призывах к нарушению территориальной целостности страны, дискредитации ВС РФ или участии в работе организаций, которые в России считаются нежелательными.

С 1 марта 2026 года таким людям могут запретить вести предпринимательскую деятельность, оформлять ИП или статус самозанятого. Они не смогут заключать сделки по доверенности, пользоваться электронной подписью и регистрировать автомобили. Кроме того, им могут отказать в ряде консульских услуг, не дадут кредиты и ограничат доступ к онлайн‑банкингу. Получить государственные услуги через интернет тоже станет невозможно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Законопроекты предусматривают и другие меры. Например, может быть приостановлена регистрация прав на недвижимость, перестанут действовать водительские удостоверения и лицензии. Также власти смогут замораживать деньги и имущество таких граждан. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул: даже находясь за границей, люди должны понимать, что за нарушением закона неизбежно последует наказание.

Напомним, ранее Владимир Путин призвал к взвешенному применению закона об иноагентах.

Наталья Жирнова