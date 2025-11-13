Обещанные рейсы из Казани в Абхазию так и не открылись

И в планах их нет

Фото: Дарья Пинегина

В этом году после 32-летнего перерыва между Россией и Абхазией снова открылось прямое авиасообщение. Первый рейс из Москвы выполнила татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро», а Росавиация дала добро на рейсы из Казани в Сухум. Однако они так и не были запущены, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе аэропорта Казани, в планах их также нет. Подробнее — в материале «Реального времени».

30 млрд — в закрытый 30 лет назад аэропорт



Единственный гражданский аэропорт Абхазии, Международный аэропорт Сухум имени В.Г. Ардзинба, появился а середине 1960-х. Его закрыли в 1993 году из-за грузино-абхазского конфликта. О возобновлении работы впервые заговорили в ноябре 2020-го — этот вопрос поднимался на встрече президента России Владимира Путина с лидером Абхазии Асланом Бжания.

Спустя 30 лет после закрытия аэропорта, в июне 2023-го, министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о восстановлении аэропорта Сухума. Работы должны были пройти в два этапа — и за счет частного инвестора, а не бюджета. На первом этапе планировалось потратить 6,5 млрд рублей. Позже нынешний президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что в целом инвестиции в реконструкцию аэропорта составят порядка 30 млрд рублей.

— Ожидается, что годовой объем перевозок на первом этапе реконструкции составит 375,8 тысячи пассажиров. Второй этап восстановительных работ начнется по достижении отметки в 1 млн пассажиров в год. В случае своевременной реализации проекта возобновление деятельности аэропорта планируется в четвертом квартале 2024 года, — говорил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.

В итоге первый тестовый рейс из Москвы провели в феврале 2025 года — его выполнила татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро». Первый регулярный рейс (выполнял его тот же перевозчик) из столицы России в Сухум прилетел 1 мая. В дальнейшем, судя по сайту авиакомпании, рейсы осуществлялись раз в неделю по субботам.

Реальное время / realnoevremya.ru

Из Казани запустят рейсы на новые направления, но Сухума в планах нет

Следом пошли сообщения о рейсах в Сухум из других городов России, в том числе Казани. В апреле Минтранс России сообщил, что рейсы из столицы Татарстана запустит с 4 июня авиакомпания Nordwind Airlines («Северный ветер»). В конце мая Росавиация выдала соответствующий допуск. Планировалось, что полеты будут осуществляться пять раз в неделю. Однако, как сообщили «Реальному времени» в аэропорту Казани, регулярные рейсы Казань — Сухум в этом году не выполнялись.

— Получение авиаперевозчиком допуска на выполнение авиарейсов по тем или иным маршрутам является стандартной процедурой. Однако на практике это не всегда означает, что рейс будет выполняться перевозчиком, — сообщили в воздушной гавани.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Планов на эти рейсы также нет.

— Международный аэропорт «Казань» ведет непрерывную работу по расширению маршрутной сети и увеличению числа рейсов по уже имеющимся направлениям. К примеру, в октябре впервые были открыты рейсы на Фукуок (Вьетнам), в декабре также впервые планируется запуск полетной программы в Абу-Даби (ОАЭ). В предстоящем году также будут представлены интересные новинки, однако на данный момент рейсы в Сухум из Казани не запланированы, — сообщили в аэропорту.

«Реальное время» направило запрос в Nordwind Airlines, по получении ответ будет опубликован.

Сейчас в Абхазию летают только два рейса из Москвы

Также планировалось запустить рейсы в Сухум из Москвы, Минеральных Вод, Грозного, Уфы, Нальчика, Нижнего Новгорода, Красноярска, Санкт-Петербурга. В большинстве случаев Росавиация также выдавала разрешение на полеты.

Однако, согласно сайту аэропорта Сухума, с мая по ноябрь рейсы осуществлялись только из Москвы (iFly и «ЮВТ Аэро»), Нижнего Новгорода («Икар») и Санкт-Петербурга (iFly).

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Сейчас в сезонном расписании есть только два рейса, выполняемые авиакомпанией «РусЛайн». Улететь в Сухум можно из Москвы два раза в неделю — в среду и субботу.

Абхазия популярна у россиян, но не с вылетом из Казани

Абхазия традиционно пользуется популярностью у российских туристов. Согласно отельным бронированиям, страна входит в топ-35 среди всех заграничных заказов — на нее приходится 0,5% заказов отелей, рассказала «Реальному времени» Елена Шелехова, руководитель сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Но в столице Татарстана Сухум не так популярен.

— По данным авиапоисков с вылетом из Казани, Сухум находится на 64-м месте среди всех международных запросов, — отметила она.

Как сообщил основатель туристической компании CompAnion SP Сергей Пасечник, Абхазия является вариантом недорогого отдыха на море, однако гостиничная инфраструктура уступает другим популярным курортам.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— Пицунда и Гагры были весьма популярны в прошлом веке. Это считалось элитным отдыхом. Сейчас, по сравнению с успешными курортами Турции, Эмиратов и Египта, где все очень быстро построилось, развилось за последние 30—40 лет, в Абхазии мало что изменилось. Гостиницы появились, но если посмотрите, то это в основном четырехзвездочные отели, апартаменты, коттеджи. Главное, что есть море, природа, национальный колорит, гостеприимство в национальном духе. Вот за этим следует ехать, — заявил он в разговоре с «Реальным временем».