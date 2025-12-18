Татарстан готовит пятилетнюю программу возрождения народных промыслов

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана готовится утвердить концепцию сохранения и развития народных художественных промыслов на период с 2026 по 2031 год. В настоящее время проект постановления проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.

В документе отмечается ряд негативных факторов, способных повлиять на развитие художественных ремесел, в том числе рост цен на сырье и увеличение уровня безработицы. При этом в Татарстане, несмотря на сохранение традиционных предметов быта, уже утрачены некоторые виды народных промыслов — такие как резьба по камню, художественная обработка металла и узорное ткачество.

Ранее сообщалось, что более 12 млн рублей направят мастерам народных промыслов Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для возрождения и поддержки ремесленного дела власти планируют реализовать комплекс мер. В регионе намерены открывать центры народных художественных промыслов на базе культурно‑досуговых и иных учреждений. Важное внимание уделят подготовке специалистов: в системе общего, среднего профессионального и дополнительного образования будут готовить кадры для изучения народных промыслов, а также ежегодно проводить курсы повышения квалификации.

Кроме того, в планах создание виртуальных музеев, интеграция народных художественных промыслов в туристический потенциал региона и оказание поддержки предприятиям и частным мастерским в обеспечении собственным сырьем.

Наталья Жирнова