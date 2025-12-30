Эксперты поделились секретами построения устойчивых компаний и взаимодействия с аудиторией

Как добиться эффективности и снизить расходы на маркетинг с помощью персонального бренда

Авито выпустил серию подкастов «Решено» (18+), где предприниматели раскрывают секреты своего успеха. Ведущим выступил Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито (направления Услуги, Работа и Реклама), который обсудил с гостями ключевые моменты эффективного управления малым бизнесом. Среди участников первого сезона оказались известные фигуры российского бизнеса: основатель сервиса «Нескучные финансы» Александр Афанасьев, продюсер интернет-звезд Ярослав Андреев, владелец компании «Фабрика окон» Артем Агабеков и президент сети лабораторий красоты «Персона» Игорь Стоянов.

Александр Афанасьев подчеркнул важность финансовой модели для стабильного роста предприятия, отметив, что отсутствие четкого финансового плана превращает компанию в простое ремесленничество. Ярослав Андреев обратил внимание слушателей на необходимость развивать личный бренд и уметь грамотно выстраивать взаимодействие с медиа, подчеркнув, что современный рынок требует от предпринимателей внимания к собственной публичной персоне. Артем Агабеков привел практические рекомендации по эффективному запуску стартапа и работе с клиентами, утверждая, что единственным критерием жизнеспособности продукта является готовность клиентов платить деньги за него. Игорь Стоянов объяснил причины ухода клиентов из предприятий сферы услуг и предложил систему эффективной работы с клиентскими базами, включающую использование CRM-технологий и привлечение сотрудников к системной обработке заказов.

Главный вывод серии — наличие сильного личного бренда помогает бизнесу выделяться среди конкурентов, привлекать новых клиентов и сокращать издержки на продвижение. По мнению Артема Кумпеля, личные бренды предпринимателей становятся важным фактором конкурентоспособности малых компаний, способствуя повышению доверия потребителей и снижению расходов на маркетинговые кампании.

Каждый выпуск сопровождается важными рекомендациями, направленными на развитие устойчивых и прибыльных предприятий.

Ариана Ранцева