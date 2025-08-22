Из Казани запустят прямые рейсы в Шарм-эш-Шейх

Первый рейс запланирован на 27 августа

Авиакомпания SKY Vision Airlines запускает новые прямые авиарейсы по маршруту Казань — Шарм-эш-Шейх. Первый рейс запланирован на 27 августа.

В полетах будут задействованы самолеты «Боинг 737», рассчитанные на 189 посадочных мест.

Полеты будут выполняться по определенным датам, согласно предварительному расписанию, составленному до конца октября текущего года. Время в пути составит чуть больше пяти часов, сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Казань».

— По сравнению с предыдущим сезоном планируется увеличение полетной программы в Египет на зимний период 2025—2026 годов на 25—30%. Во многом этот рост произойдет благодаря привлечению Sky Vision Airlines, — заявили в PEGAS Touristik.



Sky Vision Airlines — частная египетская авиакомпания, базирующаяся в Каире. Основанная в 2022 году, она начала коммерческие перевозки в январе 2023 года. На сегодняшний день перевозчик специализируется на регулярных и чартерных перевозках из основных аэропортов Египта.

Рената Валеева