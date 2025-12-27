Росстат: общий грузооборот в России в январе — ноябре 2025 года сократился

Железнодорожные перевозки снизились на 1,4%, а грузооборот в морском сегменте сократился на 15,1%

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

По данным Росстата, в январе–ноябре 2025 года грузооборот транспорта в России снизился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общий объем составил 5,49 трлн тонно‑километров, сообщает «Интерфакс».

Среди отдельных видов транспорта динамика оказалась неоднородной. Железнодорожные перевозки снизились на 1,4%, достигнув 2,27 трлн т‑км. Автомобильный транспорт, напротив, показал рост на 3,2% — до 365 млрд т‑км. Существенное падение зафиксировано в морском сегменте: здесь грузооборот сократился на 15,1% и составил 59,3 млрд т‑км. Внутренним водным транспортом перевезено 55 млрд т‑км (снижение на 1,9%), воздушным — 1,6 млрд т‑км (-7,3%). Трубопроводный транспорт продемонстрировал минимальное снижение — на 0,1%, до 2,29 трлн.

Напомним, что согласно представленным данным, в сфере грузовых перевозок ГЖД зафиксированы рекордные показатели за последние пять лет по погрузке нефтепродуктов, зерна и контейнерным перевозкам. Объем перевозок в контейнерах вырос на 21% и достиг 2 млн тонн. Лидерами по росту объемов поставок из Татарстана стали южные страны, например Тунис и Египет. Подробнее об этом и о мнении ГЖД о строительстве высокоскоростной железнодорожно магистрали — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова