«Дочка» магазина Metro — Globus планирует развивать свою сеть в Казани
По словам экспертов, для Globus Россия стала «очень важным» рынком.
Немецкая сеть Globus не только сохранила свой бизнес в России, но и планирует развивать свою сеть в Казани, пишут «Известия».
По словам старшего директора, руководителя департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, для Globus Россия стала «очень важным» рынком.
— Для немецкого ретейлера Россия исторически была ключевым и быстрорастущим рынком в регионе Восточной Европы… Планы ретейлера о развитии в направлении Казани говорят об успешной деятельности на российском рынке, — сказала старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.
Однако, по словам самих представителей Globus, компания пока не договаривается насчет покупки каких-либо площадей. На данный момент для компании ключевая задача заключается в развитии своих существующих объектов и сервисов.
Отмечается, что в 2024 году выручка «Гиперглобуса», управляющего магазинами сети в России, составила 157,1 млрд рублей (+9,6% за год, согласно отчету по РСБУ). Чистая прибыль за тот же период увеличилась в 1,5 раза, до 6,6 млрд рублей.
Globus — немецкая сеть продуктовых гипермаркетов, магазины которой представлены в Германии (47 магазинов), Чехии (16) и России (20).
