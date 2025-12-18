«Дочка» магазина Metro — Globus планирует развивать свою сеть в Казани

По словам экспертов, для Globus Россия стала «очень важным» рынком.

Фото: Мария Зверева

Немецкая сеть Globus не только сохранила свой бизнес в России, но и планирует развивать свою сеть в Казани, пишут «Известия».

По словам старшего директора, руководителя департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, для Globus Россия стала «очень важным» рынком.

— Для немецкого ретейлера Россия исторически была ключевым и быстрорастущим рынком в регионе Восточной Европы… Планы ретейлера о развитии в направлении Казани говорят об успешной деятельности на российском рынке, — сказала старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.

Однако, по словам самих представителей Globus, компания пока не договаривается насчет покупки каких-либо площадей. На данный момент для компании ключевая задача заключается в развитии своих существующих объектов и сервисов.

Отмечается, что в 2024 году выручка «Гиперглобуса», управляющего магазинами сети в России, составила 157,1 млрд рублей (+9,6% за год, согласно отчету по РСБУ). Чистая прибыль за тот же период увеличилась в 1,5 раза, до 6,6 млрд рублей.

Globus — немецкая сеть продуктовых гипермаркетов, магазины которой представлены в Германии (47 магазинов), Чехии (16) и России (20).

Никита Егоров