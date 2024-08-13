Новый глава Верховного суда Татарстана, Минниханов в Малайзии, создание Морской коллегии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 13 августа.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателя Верховного суда Татарстана. Им стал глава Зеленодольского горсуда Азат Гильмутдинов. Его кандидатуру порекомендовала Высшая квалифколлегия судей России по итогам рассмотрения документов трех претендентов.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в столицу Малайзии Куала-Лумпур провел ряд встреч с высокопоставленными лицами Малайзии, среди них король Малайзии султан Ибрагим и премьер-министр страны Анвар Ибрагим. Также глава республики посетил Корпорацию по развитию халяль-индустрии в столице страны.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии. Председателем новой структуры назначен помощник президента Николай Патрушев. Ее целью признано повышение координации деятельности органов власти по реализации морской политики и обеспечение защиты интересов в Мировом океане.
- Расходы на проведение Олимпиады в Париже составили около $8,2 млрд. Для расчета данной суммы происходила оценка трат на обеспечение питания, оплату труда, реконструкцию стадионов, церемонии открытия и закрытия, а также на операционные расходы.
- Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала года в России предотвращено более 110 террористических актов. По его словам, в подготовке этих терактов участвовали люди, завербованные противником. Всего было задержано более 1 тысячи человек.
- Центробанк аннулировал лицензию у «Америкэн Экспресс Банк». Основанием для этого стало ходатайство кредитной организации, направленное в ЦБ из-за решения единственного участника о ее добровольной ликвидации.
- Власти Казани планируют вложить 151,6 млн рублей в контроль за состоянием городского благоустройства в период с 2025 по 2027 год. Согласно проекту муниципальной программы, финансирование будет направлено на проведение внеплановых проверок, которые, по мнению разработчиков, позволят обеспечить соответствие территорий требованиям к благоустройству.
- Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Россию с официальным визитом. В ходе переговоров в Ново-Огареве стороны обсудили пути достижения мира на Ближнем Востоке. Визит Аббаса в Россию является частью его дипломатических усилий по продвижению палестинских интересов на международной арене.
- Махмуд Аббас после встречи сообщил, что его страну могут пригласить для участия в казанском саммите БРИКС в формате «аутрич».
- Парк усадьбы Нарышкиных-Паулуччи, расположенный в Верхнеуслонском районе Татарстана, официально включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Расположенный в селе Ключищи парк усадьбы разбит в конце XIX — начале XX века.
- Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не собирается больше быть главным тренером хоккейных команд. При этом 69-летний специалист допустил, что может исполнять роль консультанта.
- В столице Татарстана на Оренбургском тракте начали установку въездной стелы «Казань». Ее длина составит 28 метров, работы по ее устройству завершат в текущем месяце. На новой стеле будет расположен герб, который украшен стилизованной перфорацией. Композицию также дополнят различной подсветкой.
- Сегодня Верховный суд Татарстана признал незаконным решение Набережночелнинского суда о домашнем аресте обвиняемой в афере и превышении должностных полномочий Гульшат Нигматуллиной. Прокуратура настаивала на водворении экс-начальника Управления ЗАГС республики в СИЗО, но суд посчитал нужным вернуть материал о мере пресечения на пересмотр.
- На всем протяжении трассы М-12 «Восток» в 810 километров от Москвы до Казани теперь есть стабильное покрытие мобильной связью, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале. На сегодняшний день на магистралях «Автодора» работает более 100 многофункциональных зон отдыха.
- На военно-техническом форуме «Армия-2024» подписали госконтракты с ОПК на общую сумму в 500 млрд рублей. Более 500 образцов вооружения и более 1 млн единиц средств поражения будет поставлено армии России. На мероприятии, которое проходит в подмосковной Кубинке, представлено более 20 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.
- Сегодня на заседании Верховного суда Татарстана адвокаты Энгеля Фаттахова рассказали о том, что отопительный котел и фильтры для воды из дома Энгеля Фаттахова в Актаныше забрал себе безвозмездно друг его детства Дилфат Нагимов, он же директор фирмы с госконтрактами на 600 млн рублей. Также была «засвечена» переписка Фаттахова в мессенджере и ответ руководства ГИСУ республики — способны ли главы районов повлиять на выбор подрядчиков по госконтрактам.
Ключевые события 901-го дня специальной военной операции на Украине:
- Подразделения группировки войск «Север» на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригадам ВСУ и 36-й бригаде морской пехоты в районах населенных пунктов Малые Проходы, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата, из них 19 — вне зоны проведения специальной военной операции.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 638 самолетов, 279 вертолетов, 29 823 беспилотных летательных аппарата, 569 зенитных ракетных комплексов, 17 046 танков и других боевых бронированных машин, 1 400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 198 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 686 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Верховный суд России предложил освободить от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны или призванных по частичной мобилизации. В пояснительной записке к законопроекту указано, что предлагается освободить от уголовной ответственности на стадии судебного процесса обвиняемых или подсудимых, которые были призваны на военную службу или заключили контракт.
Разиль Самигуллин
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