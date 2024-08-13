Участок платной трассы М-12 от Москвы до Казани теперь полностью покрыт мобильной связью

Фото: Динар Фатыхов

На всем протяжении трассы М-12 «Восток» в 810 километров от Москвы до Казани теперь есть стабильное покрытие мобильной связью, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

— Сигнал стабильно хороший, но, конечно, важно помнить, что нельзя отвлекаться на телефон за рулем. Также «Автодор» продолжает оснащать трассу многофункциональными зонами с АЗС, стоянками, зонами отдыха, кафе и магазинами, — пишет он.

Напомним, на сегодняшний день на магистралях «Автодора» работает более 100 многофункциональных зон отдыха. Только за прошлый год был открыт 21 комплекс. А к концу 2024 года количество МФЗ на дорожной сети составит не менее 115.

Рената Валеева