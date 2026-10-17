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В Казани побит температурный рекорд 71-летней давности

12:40, 17.10.2026

Прежний максимум составлял +18,7 °C

В Казани побит температурный рекорд 71-летней давности
Фото: Динар Фатыхов

16 октября воздух в Казани прогрелся до +19,9 °C. Это новый температурный рекорд для этой даты, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Прежний максимум составлял +18,7 °C и был зафиксирован в 1923 и 1955 годах. Таким образом, рекорд держался 71 год.

Напомним, похолодание в Татарстане ожидается с воскресенья, 18 октября.

Алсу Сабирзанова

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