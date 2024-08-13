Расходы на проведение Олимпиады в Париже составили около $8,2 млрд

Фото: Татьяна Демина

Расходы на проведение Олимпиады в Париже составили около $8,2 млрд. Для расчета данной суммы происходила оценка трат на обеспечение питания, оплату труда, реконструкцию стадионов, церемонии открытия и закрытия, а также на операционные расходы.

На подготовку инфраструктуры для Игр из общей суммы было потрачено около $3,2 млрд. Однако в бюджет Олимпиады не были включены расходы на обновление автомобильных и железных дорог, аэропортов и отелей. Такие работы не вносятся в итоговую смету, поскольку не считаются спортивными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании WalletHub.

По данным компании, иностранным гражданам в рамках Олимпиады было продано примерно 2,5 млн билетов на спортивные мероприятия. Однако стоит отметить, что траты туристов изначально прогнозировались на уровне $2,8 млрд. По объему расходов на проведение соревнований Олимпиада в Париже заняла шестое место среди всех подобных мероприятий, как летних, так и зимних.

Напомним, 12 августа в Париже прошла церемония закрытия летних Олимпийских игр 2024 года. Она проходила на стадионе «Стад де Франс». Российские спортсмены были допущены МОК до участия в закрытии, но не приехали на него. Единственную награду для России завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — они стали серебряными призерами в парном разряде.

Разиль Самигуллин