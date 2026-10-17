Самой популярной маркой машин в Татарстане и еще 68 регионах России стала Lada

Haval возглавил список в 10 регионах

Фото: Сергей Козлов

В январе — сентябре 2026 года по продажам новых легковых автомобилей лидируют шесть марок. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.

Lada оказалась лучшей в 69 субъектах, включая Татарстан. Haval возглавил список в 10 регионах, в том числе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Toyota стала лидером в четырех субъектах, среди которых Чеченская Республика, Сахалинская область, Камчатский край и Магаданская область. Honda оказалась популярнее в Приморском и Хабаровском краях.

Tenet лидирует в Новосибирской и Иркутской областях, а Belgee — в Еврейской автономной области.

Ранее сообщалось, что Татарстан оказался в антилидерах России по доле аварийных водителей. Эксперты связали высокую аварийность в республике с региональными особенностями организации дорожного движения и контролем за ним. Подробнее — в материале издания.

Денис Петров