На форуме «Армия-2024» подписали госконтракты с ОПК на общую сумму в 500 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

На военно-техническом форуме «Армия-2024» подписали госконтракты с ОПК на общую сумму в 500 млрд рублей. Более 500 образцов вооружения и более 1 млн единиц средств поражения будет поставлено армии России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление начальника главного управления вооружения ВС России Анатолия Гуляева.

— У нас весь 2024 год в части, касающейся объема госзаказа, практически весь объем ГОЗ 2025 года — на 98% — на сегодня законтрактован. Приняты обязательства Минобороны и предприятиями промышленности. Поэтому это дополнительное подписание контрактов, в результате исполнения которых ВС получат свыше 500 единиц основных образцов вооружения и техники, — добавил Анатолий Гуляев. На форуме также было подписано шесть и вручено 11 госконтрактов. Они предполагают поставки тяжелых огнеметных систем, танков, вертолетов, управляемых ракет и противодиверсионных катеров.

Вчера также стало известно, что на форуме «Армия-2024» примут участие делегации из 83 государств. На мероприятии, которое пройдет в подмосковной Кубинке, будут представлены более 20 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

Разиль Самигуллин