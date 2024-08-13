Аббас: Палестину могут пригласить на встречу БРИКС в формате «аутрич»

Фото: Радиф Кашапов

Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил, что его страну могут пригласить для участия во встрече БРИКС в формате «аутрич». Об этом он рассказал в интервью ТАСС после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Аббас отметил, что с Путиным они обсудили двусторонние отношения между Россией и Палестиной. Он также добавил, что стороны затронули тему БРИКС и достигли устной договоренности о приглашении Палестины на встречу в формате «аутрич».



Визит Аббаса в Россию являлся частью его дипломатических усилий по продвижению палестинских интересов на международной арене.