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Аббас: Палестину могут пригласить на встречу БРИКС в формате «аутрич»

19:22, 13.08.2024
Аббас: Палестину могут пригласить на встречу БРИКС в формате «аутрич»
Фото: Радиф Кашапов

Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил, что его страну могут пригласить для участия во встрече БРИКС в формате «аутрич». Об этом он рассказал в интервью ТАСС после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Аббас отметил, что с Путиным они обсудили двусторонние отношения между Россией и Палестиной. Он также добавил, что стороны затронули тему БРИКС и достигли устной договоренности о приглашении Палестины на встречу в формате «аутрич».

Визит Аббаса в Россию являлся частью его дипломатических усилий по продвижению палестинских интересов на международной арене.

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