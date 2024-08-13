В Казани потратят 151 млн рублей на контроль за благоустройством

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Власти Казани планируют вложить 151,6 млн рублей в контроль за состоянием городского благоустройства в период с 2025 по 2027 год. Соответствующее постановление исполкома республики находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно проекту муниципальной программы, финансирование будет направлено на проведение внеплановых проверок, которые, по мнению разработчиков, позволят обеспечить соответствие территорий требованиям к благоустройству и сократить количество нарушений.

В 2025 году планируется выделить 50,1 млн рублей, а в 2026—2027 годах — по 50,7 млн рублей.

Подчеркнем, что в Казани подвели предварительные итоги благоустройства общественных пространств. Из запланированных 17 объектов уже готовы шесть. На 11 объектах работы проводились за счет республиканских средств.



Анастасия Фартыгина