Рустам Минниханов посетил Корпорацию по развитию халяль-индустрии в Малайзии

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Корпорацию по развитию халяль-индустрии в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Организация разрабатывает и реализует различные адаптивные программы, которые затрагивают потребности различных сфер бизнеса. Главе республики рассказали о принципах работы предприятия.

— Сегодня — это экосистема, которая включает в себя не только пищевую отрасль, но и другие сферы, как, например, косметические товары, лекарственные препараты, гостиничная и туристическая индустрия, исламский банкинг, медицина и другие сферы, — заявил Рустам Минниханов, добавив, что республика уделяет особое внимание индустрии халяль.

Руководство корпорации продемонстрировало Рустаму Минниханову инструменты, которые использует халяльный рынок Малайзии на сегодняшний день. Раис Татарстана в свою очередь поручил профильному министерству глубже изучить опыт и рассмотреть варианты сотрудничества.

Рустам Минниханов прибыл в Малайзию вчера. В международном аэропорту Куала-Лумпура его встретили чрезвычайный и полномочный посол России в Малайзии Наиль Латыпов и руководитель крупнейшей местной энергетической корпорации Дато Даинг.

Разиль Самигуллин