В Татарстане парк усадьбы Нарышкиных-Паулуччи войдет в реестр объектов культурного наследия
Парк усадьбы Нарышкиных-Паулуччи, расположенный в Верхнеуслонском районе Татарстана, официально включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Об этом сообщил Комитет республики по охране объектов культурного наследия.
Расположенный в селе Ключищи парк усадьбы, построенной в конце XIX — начале XX века, представляет собой уникальный образец садово-паркового искусства, характерного для правобережья Волги в Татарстане.
Экспертиза подтвердила, что парк обладает всеми признаками объекта культурного наследия: историко-культурной, градостроительной и мемориальной ценностью.
Архитектурно-художественная ценность парка заключается в сохранении элементов исторической объемно-пространственной композиции, что делает его своеобразным свидетельством событий истории Казанского края и России.
Кроме того, комплекс зданий спиртзавода маркизов Паулуччи включат в список объектов культурного наследия регионального значения. В настоящий момент документ проекта проходит антикоррупционную экспертизу, она завершится 14 августа.
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