ФСБ: с начала года в России предотвращено 110 терактов и задержаны 1 050 лиц, причастных к терроризму

Фото: Максим Платонов

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала года в России предотвращено более 110 террористических актов. Он заявил об этом на заседании Национального антитеррористического комитета.

По словам Бортникова, в подготовке этих терактов участвовали люди, завербованные противником. Всего было задержано более 1 050 человек, которые планировали совершить террористические преступления, оправдывали и пропагандировали терроризм, финансировали террористов или оказывали им помощь.

Бортников отметил, что угрозы со стороны международных террористических организаций сохраняются. Эти организации пытаются внедрять идеи радикальных течений ислама, нетрадиционных для России, и ищут исполнителей терактов и вооруженных нападений среди жителей Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии.

Директор ФСБ подчеркнул, что в текущем году была пресечена деятельность 45 законспирированных ячеек международных террористических организаций (МТО). скриншот видео собрания ФСБ

— В текущих условиях необходимо задействовать все имеющиеся возможности для противодействия возникающим террористическим угрозам и активизировать работу на муниципальном уровне с учетом местной специфики и складывающейся обстановки, — добавил Бортников.