Верховный суд предложил приостанавливать уголовные дела участников СВО на стадии суда

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Верховный суд России предложил освободить от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны или призванных по частичной мобилизации.



В пояснительной записке к законопроекту указано, что предлагается освободить от уголовной ответственности на стадии судебного процесса обвиняемых или подсудимых, которые были призваны на военную службу или заключили контракт о службе в Вооруженных Силах России.

Это также касается тех, кто служит в период мобилизации, военного положения или в условиях военного времени.

Суды смогут приостанавливать уголовные дела и по ходатайству командования воинской части освобождать подсудимых. Однако действие закона не распространяется на осужденных за педофилию, террористические и экстремистские преступления, а также по некоторым другим статьям.