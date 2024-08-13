Рустам Минниханов обсудил с королем Малайзии султаном Ибрагимом планы по вступлению страны в БРИКС

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил визит к королю Малайзии султану Ибрагиму. При встрече глава республики поприветствовал главу страны, заявив, что Россию и Малайзию связывают крепкие узы дружбы, традиции уважения и доверия.

Во время общения стороны отметили необходимость работы над совместными проектами в различных сферах. Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» может стать площадкой, в которой они будут реализованы. В обсуждении также отдельно был поднят вопрос о планах Малайзии вступить в БРИКС.

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов также посетил Корпорацию по развитию халяль-индустрии в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Организация разрабатывает и реализует различные адаптивные программы, которые затрагивают потребности разных сфер бизнеса.

Разиль Самигуллин