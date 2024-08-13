Путин создал Морскую коллегию России под руководством Николая Патрушева
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем новой структуры назначен помощник президента Николай Патрушев.
Целью коллегии признано повышение координации деятельности органов власти по реализации морской политики и обеспечение защиты интересов в Мировом океане.
О ее создании Патрушев заявлял еще 29 июля на совещании в Рыбинске. По словам Патрушева, в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.
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