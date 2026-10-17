Путин поручил выделить регионам не менее 100 млрд рублей

Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля

Президент Владимир Путин поручил правительству выделить регионам из федерального бюджета не менее 100 млрд рублей для выполнения финансовых обязательств. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

— Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений предоставить субъектам Российской Федерации поддержку за счет средств федерального бюджета в объеме, необходимом для устойчивого исполнения их бюджетных обязательств (не менее 100 млрд рублей), — говорится в перечне поручений.

Ранее сообщалось, что Путин поддержал идею привлечения средств физлиц для строительства гостиниц. Инициативу озвучил председатель Комитета по туризму «Деловой России» Роман Баталов.

Алсу Сабирзанова