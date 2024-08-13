ЦБ аннулировал лицензию «Америкэн Экспресс Банк»

Центробанк аннулировал лицензию у «Америкэн Экспресс Банк». Об этом сообщается на сайте регулятора. Основанием для этого стало ходатайство кредитной организации, направленное в ЦБ из-за решения единственного участника о ее добровольной ликвидации.

Позднее в ЦБ назначат ликвидатора. «Америкэн Экспресс Банк» не является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 300-е место в банковской системе России.

В июне Центробанк сообщил об отзыве лицензии у челнинского АО «Автоградбанк». Как уточнили в пресс-службе ЦБ, такое решение связано с неоднократными нарушениями федеральных законов и нормативных актов Банка России. Как заявил «Реальному времени» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох, хотя ситуация с банком является негативной, рынок быстро справится с ней.

Спустя почти два месяца дирекция АО «Автоградбанка» обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой разрешить санацию банка. В письме, направленном в ЦБ, говорится, что в санации готов принять участие Банк ВТБ, а также инвесторы.

Елизавета Пуншева