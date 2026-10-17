Bitget запретила проводить операции резидентам из России и Белоруссии

Причины этого неизвестны

Криптовалютная биржа Bitget запретила проводить операции резидентам из России и Белоруссии. Об этом говорится на сайте. Причины такого шага не называются.

В списке стран, резидентам которых запрещено проводить операции на платформе, уже входят США, Канада, Япония, Таиланд, Малайзия, Казахстан, а также ряд членов ЕС.

В конце сентября Bitget сообщила о взломе, в результате которого злоумышленники смогли получить доступ к части средств на горячих кошельках платформы. После инцидента команда безопасности криптобиржи активировала протоколы экстренного реагирования и временно приостановила вывод средств для проведения проверки безопасности.

Денис Петров