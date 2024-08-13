Президент Палестины обсудил с Путиным пути достижения мира на Ближнем Востоке

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Россию с официальным визитом. В ходе переговоров в Ново-Огареве стороны обсуждают пути достижения мира на Ближнем Востоке.

Аббас подчеркнул, что палестинская позиция по этому вопросу неизменна: для установления стабильного мира в регионе необходимо выполнить все резолюции ООН и прежде всего создать полноценное палестинское государство.

— Мы полагаем, что, для того чтобы обеспечить длительный надёжный стабильный мир в регионе, нужно выполнить все решения Организации Объединённых Наций и, прежде всего, создать полноценное палестинское государство, — отметил президент Палестины.

Визит Аббаса в Россию является частью его дипломатических усилий по продвижению палестинских интересов на международной арене.