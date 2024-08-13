В столице Татарстана на Оренбургском тракте начали установку въездной стелы «Казань»

Фото: взято с сайта kzn.ru

В столице Татарстана на Оренбургском тракте начали установку въездной стелы «Казань». Ее длина составит 28 метров, работы по ее устройству завершат в текущем месяце, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На новой стеле будет расположен герб, который украшен стилизованной перфорацией. Композицию также дополнят различной подсветкой. Конструкция выполнена из алюминиевых ламелей, а наружная часть покрыта нержавеющей сталью.

Сваи для установки стелы были забиты еще в апреле. В настоящий момент ее установкой занимается восемь человек, в работе также задействовано три единицы спецтехники.

В начале августа стало известно о том, что в Татарстане на установку стелы при въезде в Высокогорский район выделят почти 5,9 млн рублей. Заказчиком тендера выступает исполком района. Согласно контракту, работы должны быть выполнены до 1 ноября 2024 года с момента заключения договора.

Разиль Самигуллин