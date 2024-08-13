Зинэтула Билялетдинов сообщил о завершении тренерской карьеры

Фото: Максим Платонов

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не собирается больше быть главным тренером хоккейных команд. Об этом трехкратный обладатель Кубка Гагарина заявил в разговоре с ТАСС.

При этом 69-летний специалист допустил, что может исполнять роль консультанта.

— Нет, по-моему я проработал достаточно. То, что могу консультировать, допускаю, — сказал Билялетдинов.



Накануне экс-тренер «Ак Барса» посетил контрольный матч казанцев против «Куньлуня». Встреча завершилась победой «барсов» со счетом 4:3.

Билялетдинов завершил работу главным тренером «Ак Барса» весной 2024 года. Команда под его руководством вылетела после первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что на данный момент Билялетдинов не имеет должности в казанском клубе.

Зульфат Шафигуллин