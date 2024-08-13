Суд Татарстана отменил домашний арест экс-главы Управления ЗАГС Татарстана с 5 сентября

Фото: Максим Платонов

Сегодня Верховный суд Татарстана признал незаконным решение Набережночелнинского суда о домашнем аресте обвиняемой в афере и превышении должностных полномочий Гульшат Нигматуллиной. Прокуратура настаивала на водворении экс-начальника Управления ЗАГС республики в СИЗО, но суд посчитал нужным вернуть материал о мере пресечения на пересмотр, передает с места журналист «Реального времени».



Сама обвиняемая участия в заседании не принимала. Представитель прокуратуры республики настаивал на замене домашнего ареста реальным. Тогда как адвокат фигурантки Аниса Алешина просила отказать в удовлетворении апелляционного представления.

Комментируя доводы о возможном оказании давления на сотрудников ЗАГС со стороны Нигматуллиной, защитник уверяла, что они основаны лишь на предположениях из области фантастики: «А может быть, она завтра улетит в космос?!» — возмущалась она.



— Да, участники процесса являются ее бывшими подчиненными. Но это не значит, что она причастна к совершению преступления. Это все мнения людей, но не факт. А по факту у них нет ни одного доказательства — ни чека, ни документа. Только предположения, — аргументировала свою позицию Алешина.

Напомним, три недели назад Нигматуллину в очередной раз пригласили на следственные действия в качестве свидетелей свидетелем, но после двух очных ставок с бывшими подчиненными задержали. 18 июля в Набережночелнинском суде следователи просили заключить обвиняемую в двух преступлениях в СИЗО, однако экс-чиновнице избрали более мягкую меру пресечения.

По версии СК, начальник Управления ЗАГС в период с 10 ноября по 18 декабря 2020 года с целью хищения денежных средств распорядилась перечислить не менее 6 млн 750 тысяч рублей в качестве премий на банковские счета подчиненных специалистов Центра по переводу актовых записей в электронную форму, а затем дала указания главбуху управления Ландыш Шарафутдиновой и своему заму Ренату Ахметзянову передать начальникам территориальных отделов ЗАГС указание о возврате этих средств в наличной форме. Силовики полагают: деньги передавались непосредственно Нигматуллиной, а непосредственное участие в этом «обнале» принимали завсектором ЗАГС Новошешминского исполкома Мирьякупова и ее коллега из Мензелинска Куприянов.

Ранее Верховный суд Татарстана признал законным продление ареста Ахметзянову, который покинул Россию еще до возбуждения уголовного дела, но узнав о розыске, добровольно вернулся из Грузии.