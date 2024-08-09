Новый речпорт Татарстана, рост госпошлин в судах, спад миграционного прироста в республике
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 9 августа.
- К 2030 году в Татарстане появится новый речной порт в Алексеевском районе, который будет переваливать до 5 млн тонн строительных материалов. Порт, в строительство которого инвестируют 3 млрд рублей, станет важным элементом логистической инфраструктуры региона в связи с запуском платной трассы Алексеевское — Альметьевск.
- Миграционный прирост в Татарстане сократился в 2024 году. Число прибывших мигрантов из-за рубежа снизилось на 45,5% по сравнению с прошлым годом, составив около 1,1 тысячи человек. Несмотря на это, миграция внутри страны по-прежнему остается значимым фактором роста населения республики, прибавив за этот период 1,4 тысячи человек.
- В России повысили госпошлины за обращение в суд впервые за 15 лет. Некоторые госпошлины и сборы увеличены в десятки раз. Повышение ставок госпошлин, по мнению Верховного суда РФ, позволит продолжить финансирование судебной системы.
- В Казани потратят почти миллиард рублей на капитальный ремонт электросетей, который продлится четыре года и охватит северо-восточную и юго-западную части города. В рамках проекта обновят кабельные линии, проведут повторное заземление, заменят изношенные трансформаторы и обновят подстанции.
- Бывшего мэра Астрахани Олега Полумордвинова задержали по подозрению в покушении на мошенничество. Сумма ущерба от его действий оценивается более чем в 27 млн рублей. Задержание произошло накануне, вместе с Полумордвиновым также задержали несколько городских чиновников.
- В историческом центре Казани, на Кремлевской набережной, появится новый футуристический ресторанный комплекс. Проект получил одобрение историко-культурной экспертизы. Комплекс будет состоять из четырех зданий, расположенных на участке между сквером Фукса и набережной Казанки.
- В Набережных Челнах на стройплощадке на проспекте Вахитова обрушилась стена, в результате чего погиб 37-летний рабочий. Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Ход расследования находится под контролем надзорного органа.
- Wildberries выплатил более 34 млрд рублей продавцам, чей товар сгорел на складе в Шушарах в январе 2024 года. Компания возместила 95% ущерба, завершив выплаты раньше запланированного срока. Бакальчук сообщила, что все продавцы получили компенсацию за потерянный товар.
- Мужчину, пострадавшего при крушении легкомоторного самолета в Татарстане, перевели в НИИ им. Склифосовского в Москву. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Перелет был выполнен бригадой Центра медицины катастроф республики.
- В Татарстане продлили государственную программу «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности» до 2027 года, но финансирование не предусмотрено. Несмотря на скромные показатели роста промышленного производства, программа направлена на привлечение инвестиций, создание рабочих мест и развитие электронной промышленности.
- К концу 2024 года на трассе М-12 «Восток» в Татарстане откроются две новые зоны отдыха. Эти зоны, как и уже существующие, будут предоставлять водителям и пассажирам полный спектр услуг, включая заправки, кафе, магазины и места для отдыха.
- Президент Боливии Луис Арсе получил приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 23—24 октября. Это приглашение стало ответом на заявку Боливии о вступлении в объединение, которая была подана в июне этого года.
- «Рубин» опубликовал расписание игр на сентябрь и октябрь. Казанский клуб сыграет пять домашних матчей и четыре выездных в оставшейся части осеннего сезона.
- Минобороны России работает над законодательными актами, которые позволят военнослужащим, участвующим в СВО, проходить реабилитацию вместе с членами их семей. Как заявила заместитель министра обороны Анна Цивилева, эта инициатива направлена на улучшение процесса восстановления бойцов, обеспечивая им поддержку и присутствие близких людей.
- Российский каноист Захар Петров прошел в финал Олимпийских игр в Париже, заняв третье место в полуфинале на 1000 метров. К сожалению, в финальном заплыве он финишировал четвертым, уступив бронзовому призеру всего 0,6 секунды.
Ключевые события 897-го дня специальной военной операции на Украине:
- В ночь на 9 августа Липецк и его окрестности подверглись массированной атаке беспилотников. В результате были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключению электричества в нескольких районах города. Сейчас в регионе восстановили электроснабжение после атаки БПЛА. Пострадали девять человек, им оказывается медицинская помощь.
- Российские военные уничтожили украинский беспилотник «Баба Яга» на Донецком направлении. БПЛА был сбит расчетом ударных дронов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады. Российский дрон-разведчик протаранил украинский дрон «Баба Яга», заблокировав его винты и выведя из строя.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 637 самолетов, 278 вертолетов, 29 507 беспилотных летательных аппаратов, 563 зенитных ракетных комплекса, 17 004 танка и других боевых бронированных машин, 1 399 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 050 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 562 единицы специальной военной автомобильной техники.
Анастасия Фартыгина
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