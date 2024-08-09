«Рубин» опубликовал расписание игр до конца октября

Фото: Динар Фатыхов

В социальных сетях «Рубина» опубликовали расписание предстоящих матчей с сентября по октябрь. В осенней части сезона казанский клуб проведет пять домашних матчей, остальные четыре — в гостях.

В последнем матче «Рубин» проиграл подмосковным «Химкам» в третьем туре РПЛ. Матч, который прошел на «Ак Барс Арене», закончился со счетом 2:3.

Рената Валеева