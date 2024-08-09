Миграционный прирост в Татарстане сократился на 45,5%

Фото: Динар Фатыхов

За первые пять месяцев 2024 года миграционный прирост населения Татарстана за счет международной миграции составил около 1,1 тыс. человек, что на 45,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда этот показатель составлял 2,1 тыс. человек, сообщает «РБК Татарстан».

За январь — май текущего года в республику прибыли 3,7 тыс. мигрантов, а уехали — 2,6 тыс. В прошлом году эти показатели были равны 4,5 тыс. и 2,4 тыс. соответственно.

Также стоит отметить миграцию внутри страны. Из других регионов России в Татарстан приехало 8,6 тыс., а уехали 7,1 тыс. человек. За счет этого население республики увеличилось на 1,4 тыс. За первые пять месяцев этого года прирост составил 1,1 тыс. человек.

Напомним, что инициативу о повышении НДФЛ для мигрантов на этой неделе выдвинула фракция ЛДПР. Авторы законопроекта предлагают увеличить налоги с 13% до 30% для иностранных граждан, работающих в России на основании патента. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина