Российский каноист Захар Петров вышел в финал парижской Олимпиады

Российский спортсмен Захар Петров вышел в финал Олимпиады по гребле на каноэ. В полуфинальном заплыве на 1000 метров отечественный атлет занял третье место с результатом 3 минуты 45,99 секунды.

Борьба за золотые награды состоится уже сегодня в 14.40.

Позавчера Петров занял второе место в четвертьфинальном заплыве на такую же дистанцию. Он преодолел ее с практически идентичным результатом — 3 минуты 49,86 секунды.

Олег Исаков