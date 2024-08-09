Wildberries выплатил более 34 млрд рублей компенсации за пожар на складе в Шушарах

Фото: Динар Фатыхов

Компания Wildberries завершила выплаты продавцам, чей товар был утрачен во время пожара на складе маркетплейса в январе 2024 года. Об этом в интервью РБК сообщила основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

Организация возместила продавцам 95% ущерба за потерю товаров. Они, напомним, начались уже через несколько дней после происшествия и были завершены раньше, чем планировалось.

Пожар произошел 13 января 2024 года на площади более 70 тысяч квадратных метров — ему присвоили пятый ранг опасности.

В день происшествия глава компании назвала случившееся огромным испытанием для организации.

Олег Исаков