В Татарстане построят речной порт для перевалки строительных грузов к 2030 году

Фото: Ирина Плотникова

К 2030 году на побережье Камы в Алексеевском районе построят речной порт для перевалки тяжелых и строительных материалов, ожидаемый поток грузов составит 5 млн тонн. Об этом сообщил глава района Сергей Демидов во время «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития.

В настоящее время протяженность береговой линии составляет 60 км. Проектно-сметная документация проходит госэкспертизу, уточнил Демидов. Инвестиции в проект составят 3 млрд рублей, их обеспечит компания «Автострада СМП-Нефтез», сообщил глава автострады Александр Комлев .

В настоящее время в республике работают грузовые порты в Казани, Набережных Челнах и в Зеленодольском районе. Грузовой терминал на воде в Алексеевском районе поможет осуществлять перевалку грузов, чей поток увеличится в связи с запуском платной трассы Алексеевское — Альметьевск в конце этого года.

Напомним, что строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, будущей альтернативы самого проблемного участка федеральной трассы М-7, выходит на финишную прямую. Вчера на мосту через Каму возле села Костенеево осуществили надвижку пролетных строений. Подробнее — в материале «Реального времени».



Луиза Игнатьева