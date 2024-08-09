Выжившего при крушении легкомоторного самолета в Татарстане переводят в НИИ им. Склифосовского

Фото: Ринат Назметдинов

Мужчину, который выжил при крушении легкомоторного самолета в Камско-Устьинском районе Татарстана, сегодня переводят из РКБ в НИИ им. Склифосовского в Москве. Об этом сообщает пресс-служба казанской лечебницы.

Состояние мужчины врачи ожогового отделения РКБ оценивают как средней степени тяжести. Бригада Центра медицины катастроф Татарстана доставит пациента до Арзамаса и передаст московским коллегам.



Напомним, в июле в Камско-Устьинском районе Татарстана при падении легкомоторного экскурсионного самолета Cessna-17 погибли три человека. В тот же день пострадавшего транспортировали санавиацией в Республиканскую клиническую больницу в Казань.

Рената Валеева