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За обращение в суд россияне заплатят в десятки раз больше прежнего

17:45, 09.08.2024
За обращение в суд россияне заплатят в десятки раз больше прежнего
Фото: Сейтумерова Анна

Первая индексация за 15 лет

В России в десятки раз возрастет размер госпошлин за обращение в суд. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подписал президент страны Владимир Путин.

В Верховном суде РФ разъяснили: действующие размеры госпошлин не индексировались 15 лет. В последние годы доходы от сборов составляли около 5% от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы.

— Безусловно, пошлины не предназначены для компенсации расходов государства на судебную систему в полной мере, однако следует ожидать, что повышение действующих ставок позволит продолжить работу по созданию более комфортных условий для всех участников процесса при реализации их прав на судебную защиту, — заявили в суде.

Размер госпошлины будет зависеть от статуса плательщика и вида суда. В среднем обновленные размеры госпошлин для компаний превышают аналогичные сборы для граждан в три раза.

Закон вступит в силу через месяц после дня его официального опубликования, то есть уже 8 сентября этого года.

Сколько заплатят россияне за обращение суд

В арбитражных судах больше всего вырастут сборы за подачу заявления о банкротстве граждан, о признании решений госорганов незаконными и об оспаривании прав на результаты интеллектуальной деятельности. Размер госпошлин в ряде случаев возрастет в 33 (!) раза.

Было, руб.

Станет, руб.

Иск (имущественное требование)

От 2000 до 200 000

От 10 000 до 10 млн

О заключении, изменении, расторжении договоров, оспаривании сделок

6000

Для физлиц — 15 000
Для компаний — 50 000

Об оспаривании прав на результаты интеллектуальной деятельности

Для физлиц — 300
Для компаний — 2000

Для физлиц — 10 000
Для компаний — 60 000

О выдаче судебного приказа

50% от размера госпошлины

50% от размера госпошлины, но не менее 8000

Заявление неимущественного характера

6000

Для физлиц — 15 000
Для компаний — 50 000

О признании должника банкротом

Для физлиц — 300
Для компаний — 6000

Для физлиц — 10 000
Для компаний — 100 000

Об установлении фактов, имеющих юридическое значение

3000

30 000

О признании решений и действий госорганов и должностных лиц незаконными

Для физлиц — 300
Для компаний — 3000

Для физлиц — 10 000
Для компаний — 50 000

Обособленные споры в банкротстве

Равна размеру госпошлины, рассчитанной исходя из требования (обзор ВС за 2024 год)

50% от размера госпошлины, исходя из требования

Об обеспечении иска

3000

30 000

Апелляционная и кассационная жалобы на судебный приказ

3000

Для физлиц — 10 000
Для компаний — 30 000

Кассационная жалоба

3000

Для физлиц — 20 000
Для компаний — 50 000

Кассационная жалоба в ВС

3000

Для физлиц — 30 000
Для компаний — 80 000

Надзорная жалоба в ВС, жалоба на определение судьи ВС об отказе в передаче жалобы

6000

Для физлиц — 30 000
Для компаний — 80 000

О выдаче исполнительного листа на решение третейского суда

3000

Равна 30% пошлины госсуда по такому спору

Об отмене решения третейского суда

3000

Равна пошлине госсуда по такому спору

О признании и исполнении решения иностранного суда и арбитража

3000

Равна 30% пошлины госсуда по такому спору

Новые госпошлины в арбитраже

Помимо изменений размера сборов законопроект вводит и новые госпошлины. В частности, для арбитражных судов появится 8 новых видов сборов.

О правопреемстве, кроме случаев универсального правопреемства

Для физлиц — 5000
Для компаний — 25 000

О выдаче дубликата исполнительного листа

10 000

О восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа

10 000

Об отсрочке или рассрочке исполнения, изменении способа и порядка исполнения

10 000

О повороте исполнения

10 000

О разъяснении решения

10 000

О пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам

30 000

О замене или снятии обеспечения

30 000

Изменения госпошлин в судах общей юрисдикции

Что касается судов общей юрисдикции (СОЮ), в них размер госпошлин в среднем увеличится в 8 раз. Самое значительное повышение ожидает подателей кассационных жалоб в Верховный суд: вместо 150 рублей физлицу придется заплатить 7000 — рост более чем в 46 (!) раз.

Было, руб.

Станет, руб.

Иск (имущественное требование)

От 400 до 60 000

От 4000 до 900 000

О выдаче судебного приказа

50% от размера госпошлины

50% от размера госпошлины

Заявление неимущественного характера

Для физлиц — 300
Для компаний — 6000

Для физлиц — 3000
Для компаний — 20 000

О расторжении брака

600

5000

Об оспаривании нормативных актов госорганов и должностных лиц

Для физлиц — 300
Для организаций — 4500

Для физлиц — 4000
Для организаций — 20 000

Об оспаривании ненормативных актов госорганов и должностных лиц

Для физлиц — 300
Для организаций — 2000

Для физлиц — 3000
Для организаций — 15 000

По делам особого производства

300

3000

Апелляционная жалоба

Для физлиц — 150
Для организаций — 3000

Для физлиц — 3000
Для организаций — 15 000

Кассационная жалоба, в том числе на судебный приказ

Для физлиц — 150
Для организаций — 3000

Для физлиц — 5000
Для организаций — 20 000

Кассационная жалоба в ВС

Для физлиц — 150
Для организаций — 3000

Для физлиц — 7000
Для организаций — 25 000

Надзорная жалоба в ВС, жалоба на определение судьи ВС об отказе в передаче жалобы

Для физлиц — 300
Для организаций — 6000

Для физлиц — 7000
Для организаций — 25 000

О выдаче исполнительного листа на исполнение решения третейского суда

2250

Равна 30% пошлины госсуда по такому спору

Об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде

300

10 000

Об отмене решения третейского суда

2250

Равна пошлине госсуда по такому спору

Новые госпошлины в СОЮ

Также в судах общей юрисдикции появится 11 новых госпошлин.

О правопреемстве, кроме случаев универсального правопреемства

Для физлиц — 2000
Для компаний — 15 000

О выдаче дубликата исполнительного листа

1500

О пересмотре заочного решения суда

1500

О восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа

3000

Об отсрочке или рассрочке исполнения, изменении способа и порядка исполнения

3000

О повороте исполнения

3000

О разъяснении решения

3000

О пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам

10 000

Об обеспечении иска

10 000

О замене или отмене обеспечения

10 000

Подача частной жалобы

Для физлиц — 3000
Для компаний — 15 000

Елизавета Пуншева

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