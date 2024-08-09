За обращение в суд россияне заплатят в десятки раз больше прежнего
Первая индексация за 15 лет
В России в десятки раз возрастет размер госпошлин за обращение в суд. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подписал президент страны Владимир Путин.
В Верховном суде РФ разъяснили: действующие размеры госпошлин не индексировались 15 лет. В последние годы доходы от сборов составляли около 5% от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы.
— Безусловно, пошлины не предназначены для компенсации расходов государства на судебную систему в полной мере, однако следует ожидать, что повышение действующих ставок позволит продолжить работу по созданию более комфортных условий для всех участников процесса при реализации их прав на судебную защиту, — заявили в суде.
Размер госпошлины будет зависеть от статуса плательщика и вида суда. В среднем обновленные размеры госпошлин для компаний превышают аналогичные сборы для граждан в три раза.
Закон вступит в силу через месяц после дня его официального опубликования, то есть уже 8 сентября этого года.
Сколько заплатят россияне за обращение суд
В арбитражных судах больше всего вырастут сборы за подачу заявления о банкротстве граждан, о признании решений госорганов незаконными и об оспаривании прав на результаты интеллектуальной деятельности. Размер госпошлин в ряде случаев возрастет в 33 (!) раза.
Было, руб.
Станет, руб.
Иск (имущественное требование)
От 2000 до 200 000
От 10 000 до 10 млн
О заключении, изменении, расторжении договоров, оспаривании сделок
6000
Для физлиц — 15 000
Об оспаривании прав на результаты интеллектуальной деятельности
Для физлиц — 300
Для физлиц — 10 000
О выдаче судебного приказа
50% от размера госпошлины
50% от размера госпошлины, но не менее 8000
Заявление неимущественного характера
6000
Для физлиц — 15 000
О признании должника банкротом
Для физлиц — 300
Для физлиц — 10 000
Об установлении фактов, имеющих юридическое значение
3000
30 000
О признании решений и действий госорганов и должностных лиц незаконными
Для физлиц — 300
Для физлиц — 10 000
Обособленные споры в банкротстве
Равна размеру госпошлины, рассчитанной исходя из требования (обзор ВС за 2024 год)
50% от размера госпошлины, исходя из требования
Об обеспечении иска
3000
30 000
Апелляционная и кассационная жалобы на судебный приказ
3000
Для физлиц — 10 000
Кассационная жалоба
3000
Для физлиц — 20 000
Кассационная жалоба в ВС
3000
Для физлиц — 30 000
Надзорная жалоба в ВС, жалоба на определение судьи ВС об отказе в передаче жалобы
6000
Для физлиц — 30 000
О выдаче исполнительного листа на решение третейского суда
3000
Равна 30% пошлины госсуда по такому спору
Об отмене решения третейского суда
3000
Равна пошлине госсуда по такому спору
О признании и исполнении решения иностранного суда и арбитража
3000
Равна 30% пошлины госсуда по такому спору
Новые госпошлины в арбитраже
Помимо изменений размера сборов законопроект вводит и новые госпошлины. В частности, для арбитражных судов появится 8 новых видов сборов.
О правопреемстве, кроме случаев универсального правопреемства
Для физлиц — 5000
О выдаче дубликата исполнительного листа
10 000
О восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа
10 000
Об отсрочке или рассрочке исполнения, изменении способа и порядка исполнения
10 000
О повороте исполнения
10 000
О разъяснении решения
10 000
О пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
30 000
О замене или снятии обеспечения
30 000
Изменения госпошлин в судах общей юрисдикции
Что касается судов общей юрисдикции (СОЮ), в них размер госпошлин в среднем увеличится в 8 раз. Самое значительное повышение ожидает подателей кассационных жалоб в Верховный суд: вместо 150 рублей физлицу придется заплатить 7000 — рост более чем в 46 (!) раз.
Было, руб.
Станет, руб.
Иск (имущественное требование)
От 400 до 60 000
От 4000 до 900 000
О выдаче судебного приказа
50% от размера госпошлины
50% от размера госпошлины
Заявление неимущественного характера
Для физлиц — 300
Для физлиц — 3000
О расторжении брака
600
5000
Об оспаривании нормативных актов госорганов и должностных лиц
Для физлиц — 300
Для физлиц — 4000
Об оспаривании ненормативных актов госорганов и должностных лиц
Для физлиц — 300
Для физлиц — 3000
По делам особого производства
300
3000
Апелляционная жалоба
Для физлиц — 150
Для физлиц — 3000
Кассационная жалоба, в том числе на судебный приказ
Для физлиц — 150
Для физлиц — 5000
Кассационная жалоба в ВС
Для физлиц — 150
Для физлиц — 7000
Надзорная жалоба в ВС, жалоба на определение судьи ВС об отказе в передаче жалобы
Для физлиц — 300
Для физлиц — 7000
О выдаче исполнительного листа на исполнение решения третейского суда
2250
Равна 30% пошлины госсуда по такому спору
Об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде
300
10 000
Об отмене решения третейского суда
2250
Равна пошлине госсуда по такому спору
Новые госпошлины в СОЮ
Также в судах общей юрисдикции появится 11 новых госпошлин.
О правопреемстве, кроме случаев универсального правопреемства
Для физлиц — 2000
О выдаче дубликата исполнительного листа
1500
О пересмотре заочного решения суда
1500
О восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа
3000
Об отсрочке или рассрочке исполнения, изменении способа и порядка исполнения
3000
О повороте исполнения
3000
О разъяснении решения
3000
О пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
10 000
Об обеспечении иска
10 000
О замене или отмене обеспечения
10 000
Подача частной жалобы
Для физлиц — 3000
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.