За обращение в суд россияне заплатят в десятки раз больше прежнего

Фото: Сейтумерова Анна

Первая индексация за 15 лет

В России в десятки раз возрастет размер госпошлин за обращение в суд. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подписал президент страны Владимир Путин.

В Верховном суде РФ разъяснили: действующие размеры госпошлин не индексировались 15 лет. В последние годы доходы от сборов составляли около 5% от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы.

— Безусловно, пошлины не предназначены для компенсации расходов государства на судебную систему в полной мере, однако следует ожидать, что повышение действующих ставок позволит продолжить работу по созданию более комфортных условий для всех участников процесса при реализации их прав на судебную защиту, — заявили в суде.

Размер госпошлины будет зависеть от статуса плательщика и вида суда. В среднем обновленные размеры госпошлин для компаний превышают аналогичные сборы для граждан в три раза.

Закон вступит в силу через месяц после дня его официального опубликования, то есть уже 8 сентября этого года.

Сколько заплатят россияне за обращение суд

В арбитражных судах больше всего вырастут сборы за подачу заявления о банкротстве граждан, о признании решений госорганов незаконными и об оспаривании прав на результаты интеллектуальной деятельности. Размер госпошлин в ряде случаев возрастет в 33 (!) раза.



Было, руб. Станет, руб. Иск (имущественное требование) От 2000 до 200 000 От 10 000 до 10 млн О заключении, изменении, расторжении договоров, оспаривании сделок 6000 Для физлиц — 15 000

Для компаний — 50 000 Об оспаривании прав на результаты интеллектуальной деятельности Для физлиц — 300

Для компаний — 2000 Для физлиц — 10 000

Для компаний — 60 000 О выдаче судебного приказа 50% от размера госпошлины 50% от размера госпошлины, но не менее 8000 Заявление неимущественного характера 6000 Для физлиц — 15 000

Для компаний — 50 000 О признании должника банкротом Для физлиц — 300

Для компаний — 6000 Для физлиц — 10 000

Для компаний — 100 000 Об установлении фактов, имеющих юридическое значение 3000 30 000 О признании решений и действий госорганов и должностных лиц незаконными Для физлиц — 300

Для компаний — 3000 Для физлиц — 10 000

Для компаний — 50 000 Обособленные споры в банкротстве Равна размеру госпошлины, рассчитанной исходя из требования (обзор ВС за 2024 год) 50% от размера госпошлины, исходя из требования Об обеспечении иска 3000 30 000 Апелляционная и кассационная жалобы на судебный приказ 3000 Для физлиц — 10 000

Для компаний — 30 000 Кассационная жалоба 3000 Для физлиц — 20 000

Для компаний — 50 000 Кассационная жалоба в ВС 3000 Для физлиц — 30 000

Для компаний — 80 000 Надзорная жалоба в ВС, жалоба на определение судьи ВС об отказе в передаче жалобы 6000 Для физлиц — 30 000

Для компаний — 80 000 О выдаче исполнительного листа на решение третейского суда 3000 Равна 30% пошлины госсуда по такому спору Об отмене решения третейского суда 3000 Равна пошлине госсуда по такому спору О признании и исполнении решения иностранного суда и арбитража 3000 Равна 30% пошлины госсуда по такому спору

Новые госпошлины в арбитраже

Помимо изменений размера сборов законопроект вводит и новые госпошлины. В частности, для арбитражных судов появится 8 новых видов сборов.



О правопреемстве, кроме случаев универсального правопреемства Для физлиц — 5000

Для компаний — 25 000 О выдаче дубликата исполнительного листа 10 000 О восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа 10 000 Об отсрочке или рассрочке исполнения, изменении способа и порядка исполнения 10 000 О повороте исполнения 10 000 О разъяснении решения 10 000 О пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 30 000 О замене или снятии обеспечения 30 000

Изменения госпошлин в судах общей юрисдикции

Что касается судов общей юрисдикции (СОЮ), в них размер госпошлин в среднем увеличится в 8 раз. Самое значительное повышение ожидает подателей кассационных жалоб в Верховный суд: вместо 150 рублей физлицу придется заплатить 7000 — рост более чем в 46 (!) раз.

Было, руб. Станет, руб. Иск (имущественное требование) От 400 до 60 000 От 4000 до 900 000 О выдаче судебного приказа 50% от размера госпошлины 50% от размера госпошлины Заявление неимущественного характера Для физлиц — 300

Для компаний — 6000 Для физлиц — 3000

Для компаний — 20 000 О расторжении брака 600 5000 Об оспаривании нормативных актов госорганов и должностных лиц Для физлиц — 300

Для организаций — 4500 Для физлиц — 4000

Для организаций — 20 000 Об оспаривании ненормативных актов госорганов и должностных лиц Для физлиц — 300

Для организаций — 2000 Для физлиц — 3000

Для организаций — 15 000 По делам особого производства 300 3000 Апелляционная жалоба Для физлиц — 150

Для организаций — 3000 Для физлиц — 3000

Для организаций — 15 000 Кассационная жалоба, в том числе на судебный приказ Для физлиц — 150

Для организаций — 3000 Для физлиц — 5000

Для организаций — 20 000 Кассационная жалоба в ВС Для физлиц — 150

Для организаций — 3000 Для физлиц — 7000

Для организаций — 25 000 Надзорная жалоба в ВС, жалоба на определение судьи ВС об отказе в передаче жалобы Для физлиц — 300

Для организаций — 6000 Для физлиц — 7000

Для организаций — 25 000 О выдаче исполнительного листа на исполнение решения третейского суда 2250 Равна 30% пошлины госсуда по такому спору Об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде 300 10 000 Об отмене решения третейского суда 2250 Равна пошлине госсуда по такому спору

Новые госпошлины в СОЮ

Также в судах общей юрисдикции появится 11 новых госпошлин.

О правопреемстве, кроме случаев универсального правопреемства Для физлиц — 2000

Для компаний — 15 000 О выдаче дубликата исполнительного листа 1500 О пересмотре заочного решения суда 1500 О восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа 3000 Об отсрочке или рассрочке исполнения, изменении способа и порядка исполнения 3000 О повороте исполнения 3000 О разъяснении решения 3000 О пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 10 000 Об обеспечении иска 10 000 О замене или отмене обеспечения 10 000 Подача частной жалобы Для физлиц — 3000

Для компаний — 15 000

Елизавета Пуншева