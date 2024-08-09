Экс-мэра Астрахани обвиняют в покушении на мошенничество на 27 миллионов
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в отношении экс-главы Астрахани Олега Полумордвинова.
Сумма ущерба оценивается в более чем в 27 млн рублей, сообщает ТАСС. Накануне его и несколько городских чиновников задержали правоохранительные органы в Астрахани.
Напомним, Полумордвинов ушел с поста главы города в середине июня этого года — причины своей отставки он не разгласил.
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