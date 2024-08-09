В Татарстане на участке трассы М-12 «Восток» откроют две зоны отдыха до конца 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

На сегодняшний день на магистралях «Автодора» работает более 100 многофункциональных зон отдыха (МФЗ). Только за прошлый год был открыт 21 комплекс. А к концу 2024 года количество МФЗ на дорожной сети составит не менее 115, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас на М-12 «Восток» функционирует 19 многофункциональных зон. В планах совместно с крупнейшими федеральными топливными операторами запустить еще пять МФЗ на М-12. Это произойдет до конца 2024 года.

Где откроются новые МФЗ:

две зеркальные МФЗ начнут работать на площадках отдыха, расположенных на 778-м км М-12 «Восток», — в Татарстане;

две многофункциональные зоны сервиса откроются по обе стороны от дороги на 483-м км М-12 в Перевозском городском округе Нижегородской области;

еще одна МФЗ откроется на 616-м км в сторону Москвы в Шумерлинском муниципальном округе Чувашии.

В состав комплексов войдут АЗС, сервисное здание для обслуживания водителей и пассажиров с супермаркетом и кафе. Для удобства автомобилистов предусмотрены дополнительные парковочные места для грузовых и легковых авто. Кроме того, на МФЗ будут устроены рекреационные зоны со спортивными тренажерами и детские площадки.

Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение правительству и региональным органам власти обеспечить формирование и развитие автомобильных туристических маршрутов. В качестве приоритетных он назвал трассы М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева» и М-12 «Восток» или их участки.

Рената Валеева