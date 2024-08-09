На стройплощадке в Набережных Челнах из-за обрушения стены погиб рабочий

Фото: Ирина Плотникова

В Набережных Челнах накануне днем на территории стройплощадки на проспекте Вахитова произошло обрушение стены. Мужчина 37 лет получил тяжелые травмы и скончался на месте, передает пресс-служба прокуратуры Татарстана в своем телеграм-канале.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры города Набережные Челны.



Напомним, Чистопольская городская прокуратура выясняла обстоятельства гибели рабочего. По предварительным данным, трагедия произошла 26 июня. Во время замены подземных электрических сетей произошел обвал стены выкопанной траншеи. В результате происшествия работник предприятия «Чистопольские электрические сети» от полученных травм скончался на месте.

Рената Валеева