В Казани на капремонт электросетей потратят почти миллиард рублей

Фото: Максим Платонов

Капитальный ремонт объектов распределительных сетей в Казани обойдется в 935 млн рублей. Соответствующие тендеры выставлены на портале госзакупок.

Работы продлятся четыре года и будут проводиться в двух частях города:

Северо-восточной (Ново-Савиновский и Советский районы);

Юго-западной (Приволжский и Кировский).

На ремонт сетей в северо-восточной части Казани выделили 467,7 млн рублей, а в юго-западной предоставили 467,3 млн.

В ходе ремонта будут обновлены кабельные линии, подвергшиеся коррозии или вышедшие из строя. В некоторых местах проведут повторное заземление кабелей. Обновятся комплектные трансформаторные и распределительные подстанции, а также будут заменены изношенные силовые трансформаторы.

Подрядчик должен будет выполнить ремонт в соответствии с требованиями заводских и эксплуатационных инструкций. После завершения работ объекты ремонта пройдут приемку.

Напомним, что у Татарстана одна из самых больших долей обращений по страховым случаям для загородных домов. Самой распространенной причиной возгорания оказалось аварийное состояние электросети (49% случаев). На втором месте стоят повреждения из-за пожара в доме на соседнем участке (20%). Третьим по частоте случаев стал поджог (11%).



Анастасия Фартыгина