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Российский каноист Захар Петров остался без медали на Олимпиаде

15:28, 09.08.2024

Российский спортсмен Захар Петров занял 4-е место на парижской Олимпиаде в дисциплине «гребля на каноэ».

В финальном заплыве ему не хватило 0,6 секунды, чтобы обогнать соперника и получить бронзовую награду турнира.

В прошедшем сегодня полуфинальном заплыве на 1000 метров отечественный атлет занял третье место с результатом 3 минуты 45,99 секунды.

Олег Исаков

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