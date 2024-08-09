Российский каноист Захар Петров остался без медали на Олимпиаде
Российский спортсмен Захар Петров занял 4-е место на парижской Олимпиаде в дисциплине «гребля на каноэ».
В финальном заплыве ему не хватило 0,6 секунды, чтобы обогнать соперника и получить бронзовую награду турнира.
В прошедшем сегодня полуфинальном заплыве на 1000 метров отечественный атлет занял третье место с результатом 3 минуты 45,99 секунды.
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