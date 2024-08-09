В Татарстане продлили госпрограмму «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности», но не выделили бюджет

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана одобрил изменения в госпрограмме «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности». Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации республики.

Теперь программа будет действовать до 2027 года, в прошлый раз ее продлевали до 2026-го. На ее реализацию в течение следующих четырех лет планируется потратить более 3 млрд рублей: 1,1 млрд — в 2024 году, 1,3 млрд — в 2025-м и 621,1 млн — в 2026-м. Сумма финансирования на 2027 год не указана и составляет 0 рублей.

В рамках программы действуют два региональных проекта: «Стимулирование реализации проектов модернизации и технического перевооружения для производства продукции» и «Поддержка проектов создания, развития и (или) модернизации объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности».

«Программа направлена на создание условий для развития промышленности, конкурентоспособной в глобальном масштабе, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста и обеспечивающей реализацию стратегических приоритетов», — описано в документе. Максим Платонов / realnoevremya.ru

К 2027 году планируется достичь следующих показателей:

объем инвестиций в основной капитал — 5,8 млрд рублей;

количество созданных рабочих мест — 210 единиц;

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг — 152,6 млрд рублей;

уровень заполняемости полезной площади промышленного технопарка на конец 2026 года — не менее 50%, в том числе не менее 25 процентов резидентами, осуществляющими деятельность в сфере электронной промышленности;

количество созданных в технопарках рабочих мест на конец 2026 года — не менее 100 единиц, в том числе не менее 50 единиц резидентами, осуществляющими деятельность в сфере электронной промышленности.

Отметим, за 2 месяца промпроизводство в Татарстане выросло всего на 0,1%. При этом выпуск в добывающей промышленности сократился на 4,8%, а в обрабатывающей промышленности увеличился лишь на 2,6%.

В России, по данным Минэкономразвития, с января по май 2024-го наблюдался рост в обрабатывающем производстве на 8,8%.

Рената Валеева