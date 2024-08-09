Министерство обороны разрабатывает акты для реабилитации бойцов СВО с семьями

Фото: Мария Зверева

Министерство обороны разрабатывает нормативные акты, которые позволят бойцам СВО проходить реабилитацию со своими семьями. Об этом в ходе работы в войсках Центрального военного округа сообщила заместитель главы ведомства, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

— Министр обороны Белоусов Андрей Рэмович как раз дал поручение разработать в том числе нормативные акты, которые позволят сейчас нашим военнослужащим проходить реабилитацию совместно с близкими своими, семьями, женами, с мамами, с детьми. Некоторые, представляете, даже с тещами приезжают, — подчеркнула она.

Напомним, Владимир Путин подписал закон, который защищает выплаты за участие в специальной военной операции (СВО) от взыскания при банкротстве. Закон предусматривает, что после введения процедуры банкротства денежные выплаты и имущество участников СВО (за исключением суммы прожиточного минимума) будут направлены на удовлетворение требований кредиторов.

Елизавета Пуншева