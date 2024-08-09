На набережной Казанки появится ресторанный комплекс

Фото: Реальное время

В историческом центре Казани, на Кремлевской набережной, появится новый ресторанный комплекс «Кубелек». Проект футуристичного здания прошел историко-культурную экспертизу и получил одобрение Комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Комплекс, расположенный между сквером Фукса и набережной Казанки, будет состоять из четырех зданий разной этажности, занимая площадь около 5 тыс. квадратных метров. Два одноэтажных здания разместятся вдоль берегов Казанки, а два двухэтажных с террасами — вдоль южного спуска от сквера Фукса.

Также планируется благоустроить территорию, обустроить проезды, тротуары и озеленить ее.



Подчеркнем, что средний чек в ресторанах Казани вырастет на 10-15% уже до конца этого года и еще на столько же — в 2025 году, заявил ресторатор Нурислам Шарифуллин. По его мнению, инфляция, рост цен на импортные продукты, а также новые налоговые правила приведут к увеличению стоимости блюд. Подробнее об проблемах ресторанного бизнеса Казани — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина